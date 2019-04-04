Глава UFC - о скандале между Макгрегором и Нурмагомедовым

Новости спорта: Уайт заявил, что поможет бойцам урегулировать конфликт.

Президент UFC Дэна Уайт высказался о конфликте, который возник между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в социальных сетях.

"Я в курсе относительно перепалки Макгрегора и Хабиба в соцсетях. Ситуация вышла из-под контроля. Все, что было ими сказано – недопустимо. Сейчас мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы поговорить с командами обеих спортсменов. Могу сказать, что эта ситуация в данный момент решается изнутри", - цитирует Уайта Yahoo Sports.

Напомним, ранее ирландец назвал жену Нурмагомедова "полотенцем". После этого Хабиб обозвал Конора "насильником и лицемером".

Спустя некоторое время Макгрегор снова поиздевался над супругой Нурмагомедова - экс-чемпион UFC заявил, что под полотенцем находится козел.