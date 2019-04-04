Кормье и Леснар хотят встретится в октагоне

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье следующий бой проведет в августе.
Как сообщает BJPenn.com, соперником станет экс-чемпион организации Брок Леснар.
Отметим, что поединок Кормье и Леснара должен был состояться в марте, но Даниэль не успел до этого времени залечить травму спины.
Напоним, Брок Леснар завершил карьеру в ММА в 2010-м году и продолжил выступление в рестлинге. В 2016-м году он вернулся в UFC на турнир UFC 200, когда одолел Марка Ханта. После поединка Леснар попался на допинге и был дисквалифицирован на год.
Позже Брок заявил о желании вернуться в UFC. В данный момент спортсмен проходит программу USADA.
Ранее сообщалось, что до завершения карьеры Кормье хочет провести бои с Леснаром, Миочичем и Джонсом.