Кормье и Леснар хотят встретится в октагоне

Новости спорта: UFC работает над организацией чемпионского поединка тяжеловесов

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье следующий бой проведет в августе.

Как сообщает BJPenn.com, соперником станет экс-чемпион организации Брок Леснар.

Отметим, что поединок Кормье и Леснара должен был состояться в марте, но Даниэль не успел до этого времени залечить травму спины.

Напоним, Брок Леснар завершил карьеру в ММА в 2010-м году и продолжил выступление в рестлинге. В 2016-м году он вернулся в UFC на турнир UFC 200, когда одолел Марка Ханта. После поединка Леснар попался на допинге и был дисквалифицирован на год.

Позже Брок заявил о желании вернуться в UFC. В данный момент спортсмен проходит программу USADA.

Ранее сообщалось, что до завершения карьеры Кормье хочет провести бои с Леснаром, Миочичем и Джонсом.