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14 хоккеистов сборной Украины начали подготовку к чемпионату мира в дивизионе 1В

14 хоккеистов сборной Украины начали подготовку к чемпионату мира в дивизионе 1В
21:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФХУ

Новости спорта: На броварской ледовой арене "Терминал" индивидуальную подготовку к чемпионату мира по хоккею в дивизионе 1B начали 14 кандидатов в национальную сборную Украины.

Одноразовые занятия проводят игроки, которые уже закончили выступления в сезоне за свои клубы, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

По состоянию на четверг, 4 апреля, под руководством тренерского штаба "сине-желтых" – Андрея Срюбко, Сергея Климентьева и Олега Шафаренко – работают такие хоккеисты:

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Вратари - Кирилл Кучер ("Белый Барс"), Виталий Власенко ("Ледяные Волки");

Защитники - Станислав Ордынский ("Ледяные Волки"), Даниил Скрипец ("Динамо"), Александр Боевых, Всеволод Толстушко (оба – "Кременчуг");

Нападающие - Никита Буценко ("Заглембе", Польша), Сергей Бабинец ("Гуменне", Словакия), Владислав Гаврик ("Михаловце", Словакия), Дмитрий Даниленко (South Shore Kings, NCDC, США), Дмитрий Нименко, Олег Задоенко (оба - "Стяуа", Румыния), Тимур Гриценко ("Кременчуг"), Владислав Куцевич ("Белый Барс").

Напомним, чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1В пройдет с 28 апреля по 4 мая на ледовой арене "Тондираба" в столице Эстонии Таллинне, Соперниками украинцев будут сборные Польши, Японии, Эстонии, Румынии и Голландии.

Победитель поднимется в группу 1A, а команда, занявшая последнее место, опустится во второй дивизион.

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