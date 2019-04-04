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Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)

Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
21:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта: Донбасс во втором матче обыграл Днепр (Херсон) со счетом 3:1.

Во втором матче финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" обыграл на своей площадке "Днепр" (Херсон) 3:1 и сравнял счет в серии 1:1.

Второй поединок финального противостояния снова сыграли на площадке "Донбасса" в Дружковке. После двух периодов впереди были хозяева - две шайбы забросил Захаров. В конце заключительной 20-минутки "Днепр" одну шайбу отыграл (Белоусов). Однако, на последних секундах "Донбасс" забросил третью шайбу и довел игру до победы 3:1.

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Счет в серии стал ничейным 1:1. Матч №3 сыграют 7 апреля в Херсоне.

Напомним, "Донбасс" обыграл в полуфинале "Белый Барс" 4:1, а "Днепр" лишь в последнем матче серии взял верх над "Кременчугом" 4:3.

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, ХК Днепр.
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