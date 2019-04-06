В Днепре появится стадион европейского уровня

Таким станет стадион имени Петра Лайка (бывший стадион Вагоноремонтного завода) после масштабной реконструкции. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов во время осмотра объекта 4 апреля.
“Это – фактически строительство нового стадиона. Он первый, сделанный городскими властями. Из того, что было на старом стадионе, останется только часть подземных коммуникаций. Остальное строится с нуля – поле, беговые дорожки, секторы для метания, трибуны, освещение. Мы делаем это, чтобы равномерно развивать инфраструктуру на правом и левом берегах города. Думаю, до конца 2019 года завершим все работы, а уже следующей весной, надеюсь, сможем принимать международные соревнования”, – цитирует Филатова сайт Днепровского городского совета.
Глава города также отметил, что после окончания работ на стадионе приведут в порядок также прилегающую территорию и подъездные пути.
При возведении стадиона используют материалы и технологии известных европейских компаний. На объекте уже смонтирована дренажная система футбольного поля. Это решило проблему скопления воды на территории. Осадки не уходят в землю и не повышают уровень грунтовых вод. Жидкость выводится в ливневую систему.
Кроме этого, восемь беговых дорожек на стадионе покрыли асфальтобетоном и подготовили под выстеление специального полиуретанового покрытия швейцарского производства. Также здесь впервые в Украине используют специальные системы поверхностного водоотвода.
Еще один элемент проекта – комфортные трибуны на 2,1 тыс. посадочных мест. В ближайшее время на стадионе сделают автоматическую систему полива и постелят натуральный газон для футбольного поля.
В целом после реконструкции здесь обустроят пространство фактически для всех видов легкой атлетики. Среди прочего на стадионе построят зоны для толкания ядра, метания молота, диска и копья, а также для прыжков в длину, высоту и с шестом.