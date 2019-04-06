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В Днепре появится стадион европейского уровня

В Днепре появится стадион европейского уровня
04:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dniprorada.gov.ua

Новости спорта: В Днепре появится современный стадион, который сможет принимать соревнования европейского уровня и будет соответствовать нормам международных легкоатлетических федераций.

Таким станет стадион имени Петра Лайка (бывший стадион Вагоноремонтного завода) после масштабной реконструкции. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов во время осмотра объекта 4 апреля.

“Это – фактически строительство нового стадиона. Он первый, сделанный городскими властями. Из того, что было на старом стадионе, останется только часть подземных коммуникаций. Остальное строится с нуля – поле, беговые дорожки, секторы для метания, трибуны, освещение. Мы делаем это, чтобы равномерно развивать инфраструктуру на правом и левом берегах города. Думаю, до конца 2019 года завершим все работы, а уже следующей весной, надеюсь, сможем принимать международные соревнования”, – цитирует Филатова сайт Днепровского городского совета.

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Глава города также отметил, что после окончания работ на стадионе приведут в порядок также прилегающую территорию и подъездные пути.

При возведении стадиона используют материалы и технологии известных европейских компаний. На объекте уже смонтирована дренажная система футбольного поля. Это решило проблему скопления воды на территории. Осадки не уходят в землю и не повышают уровень грунтовых вод. Жидкость выводится в ливневую систему.

Кроме этого, восемь беговых дорожек на стадионе покрыли асфальтобетоном и подготовили под выстеление специального полиуретанового покрытия швейцарского производства. Также здесь впервые в Украине используют специальные системы поверхностного водоотвода.

Еще один элемент проекта – комфортные трибуны на 2,1 тыс. посадочных мест. В ближайшее время на стадионе сделают автоматическую систему полива и постелят натуральный газон для футбольного поля.

В целом после реконструкции здесь обустроят пространство фактически для всех видов легкой атлетики. Среди прочего на стадионе построят зоны для толкания ядра, метания молота, диска и копья, а также для прыжков в длину, высоту и с шестом.

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Легкая атлетика, Днепр, Футбол, Стадион имени Петра Лайка.
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