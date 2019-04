Сколько клубы АПЛ платят агентам

По его данным, рекордсменом по этому показателю с большим отрывом является "Ливерпуль". "Красные" выплатили агентам за указанный период € 51,3 млн. Вторым в списке идёт "Челси". Лондонский клуб затратил на агентов € 31,5 млн. Третье место в рейтинге занял "Манчестер Сити", его показатель — € 28,2 млн. Дальше расположились "Манчестер Юнайтед" (€ 24,4 млн) и "Эвертон" (€ 22,4 млн).

Меньше всех на агентов из клубов высшего английского дивизиона потратили "Хаддерсфилд" (€ 5,9 млн) "Бёрнли" (€ 4,7 млн) и "Кардифф Сити" (€ 3,3 млн).

