Прищепа и Костевич удостоены государственных наград

Новости спорта: Четверо украинских спортсменов получили государственные награды «За заслуги» разных степеней.

Ряд украинских спортсменов и тренеров стали кавалерами Ордена Княгини Ольги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, который и вручил государственные награды.

Орден Ордена Княгини Ольги I степени получила украинский стрелок, чемпионка и призер Олимпийских игр Елена Костевич, II степени – главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачова, III степени – чемпион и призер чемпионатов мира по фехтованию Анатолий Герей, чемпионка мира по вольной борьбе Юлия Ткач и чемпионка Европы по легкой атлетике Наталья Прищепа.

Ордена:

Украинская легкоатлетка Наталия Прищепа уже успела прокомментировать полученную награду:

"Done. Орден Княгини Ольги".

Также награду «За заслуги» ІІ степени получила главный тренер штатной команды сборной команды Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева.

Напомним, Костевич была признана лучшей спортсменкой Украины в 2018 году по версии НОК.