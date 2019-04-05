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Прищепа и Костевич удостоены государственных наград

Прищепа и Костевич удостоены государственных наград
14:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Четверо украинских спортсменов получили государственные награды «За заслуги» разных степеней.

Ряд украинских спортсменов и тренеров стали кавалерами Ордена Княгини Ольги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, который и вручил государственные награды.

Орден Ордена Княгини Ольги I степени получила украинский стрелок, чемпионка и призер Олимпийских игр Елена Костевич, II степени – главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачова, III степени – чемпион и призер чемпионатов мира по фехтованию Анатолий Герей, чемпионка мира по вольной борьбе Юлия Ткач и чемпионка Европы по легкой атлетике Наталья Прищепа.

Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины

Ордена:

Украинская легкоатлетка Наталия Прищепа уже успела прокомментировать полученную награду:

 
 
 
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Done Орден Княгини Ольги . . . #ukraine #kyiv #capital #award #sport

Публикация от Natali Kozhemyako-Pryshchepa (@netali_pryshchepa)

"Done. Орден Княгини Ольги". 

Также награду «За заслуги» ІІ степени получила главный тренер штатной команды сборной команды Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева.

Напомним, Костевич была признана лучшей спортсменкой Украины в 2018 году по версии НОК.

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Елена Костевич, НОК, Игорь Жданов, Наталия Прищепа.
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