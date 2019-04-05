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Уже 148 украинцев завоевали "путевки" на II Европейские игры-2019

Уже 148 украинцев завоевали "путевки" на II Европейские игры-2019
15:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Украинские спортсмены продолжают завоевывать лицензии на ІІ Европейские игры-2019.

На данный момент уже 148 спортсменов получили право представить Украину на II Европейских играх-2019, которые пройдут 21 - 30 июня в Минске (Беларусь). Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

В Минске уже гарантированно украинские спортсмены выступят в таких видах спорта: бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт (шоссе, трек), настольный теннис, художественная гимнастика, легкая атлетика, пляжный футбол, самбо, стрельба из лука, стендовая стрельба, пулевая стрельба, прыжки на батуте и спортивная акробатика.

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В июне в Минске более 4000 атлетов из 50 стран Старого Мира будут соревноваться в 15 видах спорта и разыграют 199 комплектов наград, а также лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Квалификационный отбор на участие в престижном европейском форуме продолжается.

Напомним, на І Европейских играх, состоявшихся в 2015 году в Баку (Азербайджан), Украину представляли 243 спортсмена в 19 видах спорта из 20 возможных.

 

 

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НОК Украины, Европейские игры, Минск-2019, Баку-2019.
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