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Сборная Украины стартует на Чемпионате Европы-2019 по тяжелой атлетике

Сборная Украины стартует на Чемпионате Европы-2019 по тяжелой атлетике
09:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В предварительную заявку сборной Украины на чемпионате Европы-2019 по тяжелой атлетике вошли 20 спортсменов.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Батуми (Грузия) 6 - 13 апреля. Об этом сообщает Sportinfo.

Украину на континентальном первенстве по тяжелой атлетике, согласно предварительной заявке, представят:

женщины - Мария Гангур и Камила Конотоп в резерве (55 кг), Вероника Ивасюк и Мария Тимощук в резерве (59 кг), Юлия Шимечко (Калина, 64 кг), Мария Хлян (71 кг), Ирина Деха (76 кг), Валентина Кисель (87 кг), Анастасия Лысенко (+87 кг);

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мужчины - Дмитрий Вороновский (55 кг, резерв), Павел Залипский и Дмитрий Сухоцкий (61 кг), Руслан Кожакин (89 кг, резерв), Кирилл Пирогов, Павел Закашевский, Илья Куликов в резерве (96 кг), Дмитрий Чумак, Константин Рева (102 кг), Роман Зайцев, Алексей Бибик (109 кг).

Первые комплекты медалей ЧЕ-2019 в Батуми разыграют 6 апреля. Соревнования пройдут в весовых категориях до 45 и 49 кг у женщин и до 55 кг у мужчин.

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Тяжелая атлетика, Чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
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