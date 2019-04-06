Сегодня - Международный день спорта на благо мира и развития

Новости спорта: Мировое сообщество сегодня отмечает Международный день спорта на благо мира и развития.

Мировое сообщество сегодня отмечает Международный день спорта на благо мира и развития.

День спорта провозглашен согласно решению ГА ООН от 23 августа 2013 года.

Как отмечается в соответствующей ооновской резолюции, спорт, который является одним из инструментов образования, развития и мира, способствует укреплению сотрудничества, солидарности, терпимости, понимания и социальной интеграции, как на местном, так и на национальном и международном уровнях. Его внутренние ценности, такие как командный дух, честность, дисциплинированность, уважение к противнику и правилам игры воспринимаются во всем мире и могут применяться для укрепления солидарности, социальной сплоченности и мирного сосуществования. Спорт объединяет нас вокруг позитивных ценностей и способствует укреплению культуры диалога за пределами национальных границ. История спорта свидетельствует о том, что он способен разрушать стереотипы, инициировать и усиливать движение за права и достоинство каждого человека, привлекая к ним внимание всего мира.

Известно, что сегодня почти два миллиарда людей в мире - недостаточно физически активны. Физически активные дети на 15% чаще поступают в вузы, а физически активные подростки менее склонны к курению, употреблению наркотиков, рискованному сексуальному поведению и как результат - ранней нежелательной беременности. У ребенка с активными мамой и папой в два раза больше шансов вырасти тоже активным человеком. Недостаточная физическая активность является причиной 6% всех случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, 7% случаев заболеваний сахарным диабетом 2-го типа и 10% случаев рака груди и рака толстой кишки. Инвестиции в спорт, включительно со временем, оборудованием и помещением, в три раза более рентабельные, чем затраты, связанные с медицинским обслуживанием.

Обычно в День спорта устраивают всевозможные спортивные соревнования, в том числе 10-километровые забеги и марафоны, коллективные спортивные игры.

В частности, в Киеве 6 и 7 апреля пройдет 9-й Киевский международный полумарафон и Чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (АВАF) по полумарафону 2019.