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Украинские синхронистки выиграли два золота на этапе Мировой серии в Греции

Украинские синхронистки выиграли два золота на этапе Мировой серии в Греции
15:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook НОК Украины

Новости спорта: Украинки заняли первые места в соревнованиях дуэтов и команд.

Украинская сборная по артистическому (синхронному) плаванию выиграла две золотые медали на этапе Мировой серии FINA в Греции. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter.

Украинские спортсменки заняли высокие позиции с техническими программами в дуэте и в группе.

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Этап в греческом Александруполисе завершится завтра, 7 апреля. Следующий этап пройдет в российской Казани 19-21 апреля.

Напомним, на этапе Мировой серии FINA в Париже украинская сборная по артистическому плаванию выиграла три золотые медали в соревнованиях дуэтов и командных выступлениях.

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FINA, Синхронное плавание, Мировая серия FINA в Греции.
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