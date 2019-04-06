Украинские синхронистки выиграли два золота на этапе Мировой серии в Греции

Новости спорта: Украинки заняли первые места в соревнованиях дуэтов и команд.

Украинская сборная по артистическому (синхронному) плаванию выиграла две золотые медали на этапе Мировой серии FINA в Греции. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter.

Украинские спортсменки заняли высокие позиции с техническими программами в дуэте и в группе.

Этап в греческом Александруполисе завершится завтра, 7 апреля. Следующий этап пройдет в российской Казани 19-21 апреля.

Напомним, на этапе Мировой серии FINA в Париже украинская сборная по артистическому плаванию выиграла три золотые медали в соревнованиях дуэтов и командных выступлениях.