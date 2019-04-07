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Определились все пары плей-офф НХЛ

Определились все пары плей-офф НХЛ
08:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В регулярном чемпионате лучшей командой стала Тампа, в столичном дивизионе победу одержал Вашингтон, лучший результат в Западной конференции показал Калгари, а в Центральном дивизионе выиграл Нэшвилл.

Матчи раунда плей-офф начнутся 10 апреля.

Плей-офф НХЛ.

Восточная конференция. Первый раунд

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Тампа – Коламбус

Бостон – Торонто

Вашингтон – Каролина

Айлендерс – Питтсбург

Второй раунд

Тампа/Коламбус – Бостон/Торонто

Вашингтон/Каролина – Айлендерс/Питтсбург

Западная конференция. Первый раунд

Калгари – Колорадо

Сан-Хосе – Вегас

Нэшвилл – Даллас

Сент-Луис – Виннипег

Второй раунд

Калгари/Колорадо – Сан-Хосе/Вегас

Нэшвилл/Даллас – Сент-Луис/Виннипег

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