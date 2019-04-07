Определились все пары плей-офф НХЛ

В регулярном чемпионате лучшей командой стала Тампа, в столичном дивизионе победу одержал Вашингтон, лучший результат в Западной конференции показал Калгари, а в Центральном дивизионе выиграл Нэшвилл.
Матчи раунда плей-офф начнутся 10 апреля.
Плей-офф НХЛ.
Восточная конференция. Первый раунд
Тампа – Коламбус
Бостон – Торонто
Вашингтон – Каролина
Айлендерс – Питтсбург
Второй раунд
Тампа/Коламбус – Бостон/Торонто
Вашингтон/Каролина – Айлендерс/Питтсбург
Западная конференция. Первый раунд
Калгари – Колорадо
Сан-Хосе – Вегас
Нэшвилл – Даллас
Сент-Луис – Виннипег
Второй раунд
Калгари/Колорадо – Сан-Хосе/Вегас
Нэшвилл/Даллас – Сент-Луис/Виннипег