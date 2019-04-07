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Бавария - Боруссия Д 5:0: видео голов и обзор матча 6.04.2019

Бавария - Боруссия Д 5:0: видео голов и обзор матча 6.04.2019
07:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 28-го тура чемпионата Германии Бавария - Боруссия Д.

В рамках 28-го тура Бундеслиги состоялся исторический, сотый, Der Klassiker – мюнхенская Бавария принимала дортмундскую Боруссию. Этот матч может решить многое в столь редкой для чемпионата Германии борьбы за чемпионство – победитель этого поединка может стать ближе к заветному титулу. 

Подопечные Нико Ковача не испытали никаких проблем в матче с принципиальным соперником (5:0).

Бавария - Боруссия Д 5:0

Барселона - Атлетико. Видео обзор матча 6.04.2019

Голы: Хуммельс, 10, Левандовски, 17, 89, Мартинес, 41, Мюллер, 43

Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Алькантара, Мартинес (Горецка, 77), Мюллер (Санчеш, 80) — Коман (Рибери, 68), Левандовски, Гнабри

Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Вольф, 69), Аканжи, Загаду (Вайгль, 46), Диалло — Витсель, Дилэйни — Санчо, Дауд (Гётце, 62), Ларсен — Ройс

Предупреждения: Левандовски — Загаду, Дилейни

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