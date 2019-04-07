Бавария - Боруссия Д 5:0: видео голов и обзор матча 6.04.2019

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 28-го тура чемпионата Германии Бавария - Боруссия Д.

В рамках 28-го тура Бундеслиги состоялся исторический, сотый, Der Klassiker – мюнхенская Бавария принимала дортмундскую Боруссию. Этот матч может решить многое в столь редкой для чемпионата Германии борьбы за чемпионство – победитель этого поединка может стать ближе к заветному титулу.

Подопечные Нико Ковача не испытали никаких проблем в матче с принципиальным соперником (5:0).

Бавария - Боруссия Д 5:0

Голы: Хуммельс, 10, Левандовски, 17, 89, Мартинес, 41, Мюллер, 43

Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Алькантара, Мартинес (Горецка, 77), Мюллер (Санчеш, 80) — Коман (Рибери, 68), Левандовски, Гнабри

Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Вольф, 69), Аканжи, Загаду (Вайгль, 46), Диалло — Витсель, Дилэйни — Санчо, Дауд (Гётце, 62), Ларсен — Ройс

Предупреждения: Левандовски — Загаду, Дилейни