Барселона - Атлетико. Видео обзор матча 6.04.2019

Новости спорта: Барселона сделала решающий шаг к чемпионству в Испании, победив над Атлетико.

В следующем туре Барселона сыграет на выезде против Уэски, а в гости к мадридскому Атлетико отправится Сельта из города Виго.

Барселона - Атлетико 2:0

Голы: Суарес, 85, Месси, 87

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур (Малком, 63) — Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья, 81).

Атлетико: Облак — Ариас (Корреа, 34), Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората, 57) — Коке, Томас, Родриго (Хуанфран, 90), Сауль — Коста, Гризманн.

Предупреждения: Пике, Ленгле, Суарес — Партей, Хименес, Годин, Сауль

На 28-й минуте был удален Диего Коста (Атлетико) (неспортивное поведение).