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Артем Лобов успешно дебютировал в кулачных боях

Артем Лобов успешно дебютировал в кулачных боях
10:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: В Билокси (штат Миссисипи, США) состоялся турнир по кулачным боям Bare Knuckle FC.

В главном его событии дебютант промоушена, экс-боец UFC Артём Лобов встретился с Джейсоном Найтом.

Бойцы подарили зрителям яркое и бескомпромиссное противостояние. Уже в первом раунде соперники обменялись нокдаунами. В дальнейшем Лобов отправил Найта в нокдаун ещё дважды. К концу встречи у обоих спортсменов открылось кровотечение. Невзирая на открытое противостояние, дело дошло до решения судей, которые решением большинства отдали победу Лобову — 48:47, 47:47, 48:46.

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После завершения турнира руководитель Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман заявил, что следующий поединок Лобов, вероятнее всего, проведёт против экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи. Ожидается, что этот бой будет организован 22 июня.

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MMA, Кулачные бои, Артем Лобов, Bare Knuckle FC.
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