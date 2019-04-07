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Коукалова заговорила о возвращении в биатлон

Коукалова заговорила о возвращении в биатлон
11:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Габриэла Коукалова может вернуться в большой спорт.

Неоднократный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16 чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала, что ещё не приняла решение, возобновить карьеру или окончательно завершить её.

«Я старалась много работать над собой с конца ноября, я честно стремилась понять, готова ли вернуться. Думала, что всё будет плохо, а теперь удивляюсь, что тело является прекрасным инструментом, которому трудно забыть то, чем занималось всю жизнь. Сама удивляюсь, что всё хорошо.

Икры и ахиллы последние два месяца не болели. Как будто проблемы полностью исчезли. Думаю, потому что я нашла баланс: делала, что мне нравилось, осознавая, что такое жизнь. Думаю, что большинство проблем со здоровьем идут от психики. Полагаю, что устала от многолетней карусели, и мышцы дали мне сигнал через боль, что нужно остановиться и набраться сил.

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Я уже почти всё решила, но чем больше занимаюсь спортом и вижу прогресс, задаюсь вопросом, не стыдно ли заканчивать. Рада, что взяла время на размышления. Хорошо иметь время для принятия важных решений. И не только в спорте.

Чем ближе к маю, всё больше и больше людей спрашивают меня, что я решила, но всё равно ответ — 50 на 50. По-прежнему задаюсь вопросом, не стыдно ли просто закапывать свой талант», — приводит слова Коукаловой Sport.cz.

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Биатлон, Габриэла Коукалова, Новости биалона.
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