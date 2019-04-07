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Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии

Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
10:54 Сегодня Телеграф БТУ Фото: tennisua.org

Новости спорта: 17-летняя украинка Дарья Снигур стала победительницей турнира Международной теннисной федерации (ITF) в Касиве (Япония).

В финальном матче турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 украинская теннисистка провела на корте чуть более часа и обыграла представительницу Канады Ребекку Марино: 6:4, 6:2.

Отметим, что Марино в 2011 году входила в Топ-40 рейтинга WTA, занимая 38-ю позицию. В 2013 году канадка решила завершить карьеру из-за депрессии, связанной с критикой в соцсетях, однако вернулась на корт в феврале 2018 года и выиграла три подряд 15-тысячника.

Путь к победе:

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R32: Риса Одзаки (Япония) 0:6, 6:3, 6:4

R16: Чан Су Чон (Южная Корея) 6:2, 7:5

QF: Харука Кадзи (Япония) 6:4, 6:1

SF: Аяно Симидзу (Япония, 3) 6:2, 6:3

FR: Ребекка Марино (Канада, 4) 6:4, 6:2

Также напомним, что Снигур впервые выступала на 25-тысячнике. Ранее она выиграла два турнира с призовым фондом $15,000: в прошлом году в Анталье (Турция), а в марте этого сезона - в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

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Теннис, Новости тенниса, ITF, Дарья Снигур.
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