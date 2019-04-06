Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Суперлига: Химик повел в полуфинальной серии с Днепром
Суперлига: Химик повел в полуфинальной серии с Днепром
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Украинские синхронистки выиграли два золота на этапе Мировой серии в Греции
Украинские синхронистки выиграли два золота на этапе Мировой серии в Греции
73-летний голкипер попал в Книгу рекордов Гиннеса
73-летний голкипер попал в Книгу рекордов Гиннеса

Финал мужского теннисного турнира на Олимпиаде-2020 пройдет в новом формате

Финал мужского теннисного турнира на Олимпиаде-2020 пройдет в новом формате
18:56 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Международная федерация тенниса рассказала об изменениях в регламенте соревнований в Токио в 2020 году.

Согласно заявлению от ITF, решающий матч в мужском одиночном разряде на Олимпийских Играх теперь будет проводиться в формате из трех, а не пяти сетов. Соответственно, для победы одному из теннисистов нужно будет выиграть две, а не три партии. При счете 6-6 в третьем сете будет разыгран тай-брейк.

В парных турнирах и среди мужчин, и среди женщин при счете 1-1 по сетам будет разыгран тай-брейк до 10 очков. В таком же формате проводятся матчи в миксте.

Лучшие теннисистки Украины сыграют на турнире в Риме

Напомним, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Энди Маррей из Великобритании в четырех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, Теннис, Олимпиада-2020, Новости тенниса, ITF, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов
02 Стало известно, почему Че Че и Буэно покинули Динамо
03 Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд на матч Кубка Украины 7.04.2019
04 Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
05 УПЛ. Десна в Киеве обыграла Олимпик
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь