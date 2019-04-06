Финал мужского теннисного турнира на Олимпиаде-2020 пройдет в новом формате

Новости спорта: Международная федерация тенниса рассказала об изменениях в регламенте соревнований в Токио в 2020 году.

Согласно заявлению от ITF, решающий матч в мужском одиночном разряде на Олимпийских Играх теперь будет проводиться в формате из трех, а не пяти сетов. Соответственно, для победы одному из теннисистов нужно будет выиграть две, а не три партии. При счете 6-6 в третьем сете будет разыгран тай-брейк.

В парных турнирах и среди мужчин, и среди женщин при счете 1-1 по сетам будет разыгран тай-брейк до 10 очков. В таком же формате проводятся матчи в миксте.

Напомним, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Энди Маррей из Великобритании в четырех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро.