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Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон

Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
13:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: Стайеры из Кении Кимели Даизи Джепту и Санг Бернард Черуийот стали победителями Международного киевского полумарафона 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon.

Кимели Даизи Джепту выиграла Киевский полумарафон-2019 с рекордом трассы, преодолев дистанцию 21,097 км за 1 час 10 минут 53 секунды, сообщает  официальный сайт соревнований.

Лучшими среди украинок были Дарья Михайлова из Белой Церкви (1.11,50) и львовянка София Яремчук (1.12,36), занявшие 4 и 5 места соответственно.

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У мужчин полумарафон выиграл кениец Санг Бернард Черуийот, который показал время 1 час 03 минуты 42 секунды. В первую десятку вошли трое украинцев. Роман Романенко из Днепра (1.04,36) стал пятым, киевлянин Дмитрий Лашин (1.05,36) - седьмым, харьковчанин Павел Олейник (1.06,07) - десятым.

Международный киевский полумарафон собрал на этот раз 3 тысячи бегунов из 52 стран мира.

Nova Poshta Kyiv Half Marathon с 2015 года является полноправным членом Ассоциации международных марафонов (AIMS). Мероприятие прошло сертификацию Европейской ассоциации легкой атлетики и получило наивысшую оценку качества - "5 звезд".

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Легкая атлетика, Бег, Полумарафон, Nova Poshta Kyiv Half Marathon, Международный киевский полумарафон.
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