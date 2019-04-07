Артистическое плавание. Украинка Федина победила на этапе Мировой серии

Новости спорта: Украинки выиграли в греческом Александруполисе уже три золотые медали.

Украинка Марта Федина победила на турнире по артистическому (синхронному) плаванию на этапе Мировой серии FINA в Греции. Об этом сообщает страница НОК Украины на Twitter.

Общая оценка украинки составила 92,700 баллов, что позволило ей завоевать золотую медаль. Второе место заняла итальянка Линда Черрути (90,1667), а бронзовая медаль досталась Жаклин Симоне из Канады (85,6633).

Напомним, вчера украинская сборная по артистическому (синхронному) плаванию выиграла две золотые медали на этапе Мировой серии FINA в Греции. Украинские спортсменки заняли высокие позиции с техническими программами в дуэте и в группе.