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СМИ: Макгрегор устроил драку в баре

СМИ: Макгрегор устроил драку в баре
06:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Боец UFC Конор Макгрегор устроил драку в ирландском баре.

Конор Макгрегор стал участником драки в одном из ирландских пабов, сообщает Irish Mirror. Неназванный источник сказал, что причиной конфликта стала фраза, сказанная во время того, как Макгрегор произносил речь со сцены бара. Один из гостей заведения сказал Макгрегору, что русские его избили, после чего началась потасовка.

Стоит отметить, что в последнее время у Конора Макгрегора часто возникают проблемы с законом. Одна из последних ситуаций привела к тому, что Макгрегор выбросил телефон своего фаната, за что его ждёт суд, первое заседание которого состоится в среду, 10 апреля.

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В последний раз в октагон Макгрегор выходил в октябре 2018 года, уступив приёмом Хабибу Нурмагомедову. После боя Хабиб напал в зале на одного из тренеров Конора. После этого он был дисквалифицирован на длительный срок. Дисквалификация Нурмагомедова истекает летом 2019 года.

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MMA, UFC, Новости футбола, Конор Макгрегор.
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