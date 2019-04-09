Макгрегор намекнул на переход в рестлинг

Новости спорта: Бывший чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор намекнул на возможный переход в рестлинг.

Макгрегор в своём "твиттере" поздравил ирландку Бекки Линч, ставшую чемпионкой организации WWE.

"Поздравляю ирландку Бекки Линч, ставшую первой чемпионкой WWE! Вау! Какой поединок выдали эти девушки! Ронда Раузи невероятна на ринге! Стефани МакМахон, ты права, я бы никогда не смог сделать то, что творят эти атлеты на ринге. Или я мог бы…" — написал Макгрегор в "Твиттере".

В марте 2019 года Макгрегор объявил об уходе из смешанных единоборств. Затем в ходе перепалки с россиянином Хабибом Нурмагомедовым ирландец в одном из твитов написал: "Увидимся на ринге". Пока сам ирландец не говорил, чем планирует заняться дальше.