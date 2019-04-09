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В Днепре состоялась первая областная спартакиада для бойцов с инвалидностью

В Днепре состоялась первая областная спартакиада для бойцов с инвалидностью
15:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: adm.dp.gov.ua

Новости спорта: В Днепре состоялась первая областная спартакиада для ветеранов АТО с инвалидностью. Спортивное мастерство и силу духа продемонстрировали почти 60 бойцов.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Впервые провели спартакиаду для участников и ветеранов АТО в 2016 году. На этот раз особенность соревнований в том, что в них принимают участие бойцы с инвалидностью. Искренне благодарны бойцам, которые защищают нас на Востоке. Несмотря на проблемы со здоровьем, они продолжают борьбу и демонстрируют всем нам пример стойкости, мужества и целеустремленности. Это стоит уважения», - сказал заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Юрченко.

Как рассказал участник спартакиады, ветеран АТО Александр Полторацкий, он в 2014-м получил осколочное ранение и контузию. «Врачи сказали, что лучше всего для реабилитации и укрепления мышц мне подойдет плавание. Спортом никогда профессионально не занимался, но с того времени стараюсь держать себя в тонусе. А такие мероприятия – это еще и хороший повод собраться вместе с друзьями и побратимами», - сказал Полторацкий.

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Соревновались ветераны АТО в пяти видах спорта – гребле на тренажерах, пауэрлифтингу, стрельбе из лука, плавании и легкой атлетике.

Победители получили медали, кубки и дипломы. Днепропетровская облгосадминистрация уже готовит новые спортивные соревнования для бойцов АТО и их родных.

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Днепр, Днепропетровская ОГА.
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