Боец UFC Диллашоу дисквалифицирован на два года

Новости спорта: Ти Джей не стал подавать апелляцию.

Антидопинговое агентство США вдвое увеличило срок дисквалификации бывшего обладателя титула UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу. Напомним, в марте сообщалось, что экс-чемпиона промоушена отстранили от боев на один год.

Теперь USADA дисквалифицировала его на два года за применение эритропоэтина. Спортсмен теперь сможет вернуться в клетку не ранее 18 января 2021 года. Диллашоу не стал подавать апелляцию.

Напомним, 20 марта боец добровольно сложил с себя полномочия чемпиона организации в легчайшем весе и признался, что провалил допинг-тест накануне своего поединка против Генри Сехудо.