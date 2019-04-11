"Резиновые изделия вы!": Александр Емельяненко ответил хэйтерам

Новости спорта: Брат Федора Емельяненко ответил хейтерам: резиновые изделия номер два вы!

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко записал видеообращение к тем, кто пишет в его социальных сетях негативные комментарии.

«Зашёл в «Инстаграм», почитал комментарии. Очень много негатива. Пишут его либо поросята дутые, либо чертяги. Делают что одни, что другие это с закрытых аккаунтов. Держат в одной руке заявление в милицию, а в другой айфон и самоутверждаются. Резиновые изделия номер два вы!» — сказал в своём видеообращении в «Инстаграме» Александр Емельяненко.

Ранее Александр Емельяненко вступил в словесное противостояние со стронгменом Михаилом Кокляевым. Последний принял вызов Емельяненко, согласившись провести с ним поединок. Вскоре Кокляев признался, что его задачей-минимум будет уйти на своих ногах с ринга.