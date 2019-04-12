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Макгрегор рассказал, что сломал ступню накануне боя с Нурмагомедовым

Макгрегор рассказал, что сломал ступню накануне боя с Нурмагомедовым
05:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что за несколько недель до титульного поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым сломал ступню.

Тем не менее, как признался ирландец, он остался доволен собственными действиями в октагоне.

"Я сломал ступню за три недели до боя. Но я всё равно вышел в октагон и нанёс последние удары вечера. Ударил брата Хабиба.

Я доволен тем, как проходил поединок, извлёк урок из своего боя и, что ещё важнее, подготовки к поединку. Время всё покажет", — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Макгрегор намекнул на переход в рестлинг

Напомним, Макгрегор и Хабиб встретились в главном бое вечера в рамках шоу UFC 229 в октябре 2018 года. Макгрегор проиграл приёмом Нурмагомедову. После боя Хабиб напал в зале на одного из тренеров Конора. После этого он был дисквалифицирован на длительный срок. Дисквалификация Нурмагомедова истекает летом 2019 года.

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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