Два российских биатлониста могут быть дисквалифицированы на два года

Новости спорта: Российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев могут быть отстранены от выступлений на срок от одного до двух лет за нарушение антидопинговых правил.

Оба спортсмена в течение последних 12 месяцев три раза пропустили допинг-тесты. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена срок наказания за такое нарушение может составить от одного до двух лет. Слушания по их делам пройдут 12 апреля. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что Буртасов на недавнем чемпионате России в Тюмени завоевал две медали – бронзу в гонке преследования и серебро в масс-старте.

Ранее биатлонистка Маргарита Васильева допустила аналогичное нарушение. Окончательное решение по её делу станет известно в конце апреля. Васильева не смогла принять участие в чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Теперь она может быть дисквалифицирована на один год.