Скачать
Четверг, 11.04.2019
Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя
Ломаченко - Кролла: назван фаворит боя
Плей-офф Суперлиги: Днепр дома разгромил Химик
Днепр дома разгромил Химик
Роналду попал в команду недели Лиги чемпионов
Роналду попал в команду недели Лиги чемпионов
Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе
Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе

Два российских биатлониста могут быть дисквалифицированы на два года

Два российских биатлониста могут быть дисквалифицированы на два года
21:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев могут быть отстранены от выступлений на срок от одного до двух лет за нарушение антидопинговых правил.

Оба спортсмена в течение последних 12 месяцев три раза пропустили допинг-тесты. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена срок наказания за такое нарушение может составить от одного до двух лет. Слушания по их делам пройдут 12 апреля. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что Буртасов на недавнем чемпионате России в Тюмени завоевал две медали – бронзу в гонке преследования и серебро в масс-старте.

Коноплянка намерен уйти из Шальке

Ранее биатлонистка Маргарита Васильева допустила аналогичное нарушение. Окончательное решение по её делу станет известно в конце апреля. Васильева не смогла принять участие в чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Теперь она может быть дисквалифицирована на один год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости биатлона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
02 Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
03 Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя
04 "Сначала Уайлдер, а потом - Усик": Джошуа рассказал о планах на будущее
05 "Резиновые изделия вы!": Александр Емельяненко ответил хэйтерам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь