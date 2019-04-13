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Гимнаст Пахнюк занял 6-е место на чемпионате Европы в индивидуальном многоборье

Гимнаст Пахнюк занял 6-е место на чемпионате Европы в индивидуальном многоборье
02:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец Петр Пахнюк не сумел завоевать медаль чемпионата Европы.

Украинский гимнаст Петр Пахнюк занял шестое место на чемпионате Европы в индивидуальном многоборье. В финал Пахнюк прошел только с 20-м результатом с четырьмя падениями в квалификации. В финале украинец выступил надежнее, по итогам шести снарядов он получил 83,298 балла и стал шестым.

Стоит отметить, что в индивидуальном многоборье это лучший результат в карьере Пахнюка на чемпионатах Европы - в 2015 году он был девятым.

Выступил в финале еще один украинец - Евгений Юденков, который значился первым запасным. В финале он набрал 79,799 балла из стал 19-м из 24-х участников.

Украинец Пахнюк занял 4-е место в многоборье на этапе Кубка мира в США

Чемпионом Европы стал российский гимнаст Никита Нагорный. Второе место занял его соотечественник Артур Далалоян, уступивший Нагорному 0,833 балла. На третьей строчке расположился киприот Мариус Георгиу.

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Спортивная гимнастика, Петр Пахнюк, Индивидуальное многоборье.
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