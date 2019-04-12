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Донбасс победил в плей-офф Днепр и стал чемпионом Украины по хоккею

Донбасс победил в плей-офф Днепр и стал чемпионом Украины по хоккею
22:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта: "Донбасс" в четвертый раз победил "Днепр" и выиграл финальную серию плей-офф УХЛ.

В пятом матче финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" обыграл на своей площадке "Днепр" (Херсон) 4:1 и выиграл финальную серию 4:1. "Донбасс" выиграл чемпионат Украины в седьмой раз в истории.

На собственном льду в Дружковке "Донбасс" добыл решающую победу в финальной серии - 4:1. У хозяев шайбы забросили Романенко, Разумов, Лялька, Коренчук.

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"Донбасс" выиграл серию 4:1 и в седьмой раз выиграл чемпионский титул УХЛ.

Напомним, "Донбасс" обыграл в полуфинале "Белый Барс" 4:1, а "Днепр" лишь в последнем матче серии взял верх над "Кременчугом" 4:3.

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