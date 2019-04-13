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Украина вырвала победу у Фарер в отборе на Евро-2020

Украина вырвала победу у Фарер в отборе на Евро-2020
21:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФГУ

Новости спорта: Сборная Украины по гандболу победила в гостях Фареры в отборе Евро-2020.

Гандболисты сборной Украины в напряженной борьбе обыграли 13 апреля команду Фарерских островов в отборе чемпионата Европы 2020 года.

Встреча в Копенгагене завершилась со счетом 27:26 (15:14).

Позже в субботу пройдет отборочный поединок Дания - Черногория.

В первых трех турах украинцы на выезде проиграли чемпионам мира и Олимпийских игр гандболистам Дании (24:30) и дома победили Черногорию (29:24) и Фарерские острова (30:19).

Турнирное положение в 8-й отборочной группе на этот час: Украина - 6 очков (после 4-х игр), Дания - 4 (3), Черногория - 3 (3), Фарерские острова - 1 (4).

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На чемпионат Европы выйдут по две первые команды каждой из 8-ми отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Заключительные матчи отбора состоятся летом. В пятом туре 12 июня Украина в Киеве будет принимать Данию, а Черногория 13 июня дома сыграет с фарерцами. В заключительном, шестом туре 16 июня Черногория и Украина встретятся в Подгорице, Дания же дома будет экзаменовать Фареры.

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Гандбол, Сборная Украины, Евро, Чемпионат Европы, Евро-2020.
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