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Гандбол. Сборная Украины победила в гостях Фареры в отборе на Евро-2020

Гандбол. Сборная Украины победила в гостях Фареры в отборе на Евро-2020
14:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: handball.net.ua

Новости спорта: Гандболисты сборной Украины в напряженной борьбе обыграли 13 апреля команду Фарерских островов в отборе чемпионата Европы 2020 года.

Встреча в Копенгагене завершилась со счетом 27:26 (15:14).

В первых трех турах украинцы на выезде проиграли чемпионам мира и Олимпийских игр гандболистам Дании (24:30) и дома победили Черногорию (29:24) и Фарерские острова (30:19).

На чемпионат Европы выйдут по две первые команды каждой из 8-ми отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

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Заключительные матчи отбора состоятся летом. В пятом туре 12 июня Украина в Киеве будет принимать Данию, а Черногория 13 июня дома сыграет с фарерцами. В заключительном, шестом туре 16 июня Черногория и Украина встретятся в Подгорице, Дания же дома будет экзаменовать Фареры.

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