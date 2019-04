Гандбол. Женская сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2020

Сегодня в Копенгагене состоялась жеребьевка отбора на чемпионат Европы 2020 года по гандболу среди женщин. Сборная Украины попала в группу 7, где сыграет с Румынией, Польшей и Фаррерскими островами.

Составы отборочных групп:

Here are the #ehfeuro2020 Qualifiers groups. First games will be played on 25/26 September.

Which game are you looking forward to? pic.twitter.com/SD46EBYYVr

— EHF EURO (@EHFEURO) 4 апреля 2019 г.