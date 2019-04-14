НХЛ. Результаты матчей 13 апреля (Видео)

Вашингтон - Каролина 4:3 (в овертайме) (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 03:37 Бэкстрем - 3 (Овечкин, Орлов) - 1:0, 09:26 Оши - 1 (Кузнецов, Нисканен) - 2:0, 15:54 Уоллмарк - 1 (Слэвин, Фогеле) - 2:1, 36:49 Ахо - 1 (Уильямс, Слэвин) - 2:2, 48:55 Уилсон - 1 (Овечкин, Бэкстрем) - 3:2, 55:00 Стаал - 1 (Хэмилтон, Свечников - больш) - 3:3, в овертайме 01:49 Орпик - 1 (Кузнецов, Оши) - 4:3
Вратари: Холтби - Мразек
Броски: 33 (7+16+9+1) - 28 (12+6+10+0)
Вашингтон ведет в серии 2:0
Нэшвилл - Даллас 2:1 (в овертайме) (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 21:59 Бенн - 1 (Сегин) - 0:1, 23:56 Гримальди - 1 (Уотсон, Ярнкрок) - 1:1, в овертайме 05:00 Смит - 1 (Экхольм, Ярнкрок) - 2:1
Вратари: Ринне - Бишоп
Броски: 42 (16+13+8+5) - 23 (9+6+6+2)
Счет в серии 1:1
Бостон - Торонто 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 04:44 Койл - 1 (Бэкес) - 1:0, 16:04 Маршан - 1 (Пастрнак, Крюг) - 2:0, 30:39 Хайнен - 1 - 3:0, 50:44 Кадри - 1 (Дермотт, Нюландер) - 3:1, 55:03 Бержерон - 2 (Маршан - больш) - 4:1
Вратари: Раск - Андерсен
Броски: 41 (14+15+12) - 31 (7+9+15)
Счет в серии 1:1
Калгари - Колорадо 2:3 (в овертайме) (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 27:16 Ньето - 1 (меньш) - 0:1, 32:26 Андерссон - 1 (Беннетт, Бэклунд - больш) - 1:1, 52:27 Монахэн - 1 (Беннетт, Гудро) - 2:1, 57:21 Компер - 1 (Ландеског, Рантанен) - 2:2, в овертайме 08:27 Маккиннон - 1 (Рантанен, Коул) - 2:3
Вратари: Смит - Грубауэр
Броски: 37 (10+10+10+7) - 39 (15+12+10+2)
Счет в серии 1:1