Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Порье в главном бою UFC 236 победил Холлоуэя
Порье в главном бою UFC 236 победил Холлоуэя
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Формула-1. Результаты Гран-при Китая-2019
Формула-1. Результаты Гран-при Китая-2019
Уэска - Барселона. Видео обзор матча 13.04.2019
Уэска - Барселона. Видео обзор матча 13.04.2019

Нурмагомедов готов провести бой с Порье

Нурмагомедов готов провести бой с Порье
11:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от поединка за титул временного чемпиона организации в этой весовой категории между Дастином Порье и Максом Холлоуэем.

По мнению россиянина эта встреча должна была завершиться вничью, между тем как судьи единогласным решением отдали победу Порье.

"Не согласен с судьями, поставившими счёт 49:46. Я насчитал ничью. Выражаю уважение обоим бойцам. Достижения Порье нельзя не принимать во внимание. Увидимся в сентябре, Дастин", — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в "Твиттере".

Порье в главном бою UFC 236 победил Холлоуэя

Президент UFC Дэна Уайт уже подтвердил, что обладатель временного титула UFC в лёгком весе должен будет встретиться с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Деревянченко - Кулкай: события боя
02 Деревянченко – Кулкай: где и когда смотреть бой
03 Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019
04 Деревянченко решением судей победил Кулкая
05 Деревянченко - Кулкай: лучшие моменты боя (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь