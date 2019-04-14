Нурмагомедов готов провести бой с Порье

Новости спорта: Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от поединка за титул временного чемпиона организации в этой весовой категории между Дастином Порье и Максом Холлоуэем.

По мнению россиянина эта встреча должна была завершиться вничью, между тем как судьи единогласным решением отдали победу Порье.

"Не согласен с судьями, поставившими счёт 49:46. Я насчитал ничью. Выражаю уважение обоим бойцам. Достижения Порье нельзя не принимать во внимание. Увидимся в сентябре, Дастин", — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в "Твиттере".

Президент UFC Дэна Уайт уже подтвердил, что обладатель временного титула UFC в лёгком весе должен будет встретиться с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре.