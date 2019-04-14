Порье в главном бою UFC 236 победил Холлоуэя

Новости спорта: В Атланте (штат Джорджия, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 236.

Главным его событием стал бой за титул временного чемпиона организации в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

В ярчайшем противостоянии, которое изобиловало огромным количеством жёстких разменов, победу одержал Дастин Порье, все судьи отдали ему победу со счётом 49:46, при этом к концу пятого раунда едва ли не всё лицо Холлоуэя заливала кровь.

The knee that cut Holloway! 2-2 heading into round 5? What's your scorecard say? #UFC236 pic.twitter.com/t4ur17DRh1 — UFC (@ufc) 14 апреля 2019 г.

В соглавном событии вечере Исраэль Адесанья в ещё одном ярком бою победил единогласным решением Келвина Гастелума и завоевал титул временного чемпиона в среднем весе. Гастелум оказывался в нокдаунах во втором и четвёртом раундах.