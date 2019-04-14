Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Деревянченко решением судей победил Кулкая
Деревянченко решением судей победил Кулкая
Деревянченко - Кулкай: лучшие моменты боя (Видео)
Деревянченко - Кулкай: лучшие моменты боя (Видео)
Дубль Погба - в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (Видео)
Дубль Погба - в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (Видео)
Уэска - Барселона. Видео обзор матча 13.04.2019
Уэска - Барселона. Видео обзор матча 13.04.2019

Порье в главном бою UFC 236 победил Холлоуэя

Порье в главном бою UFC 236 победил Холлоуэя
08:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В Атланте (штат Джорджия, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 236.

Главным его событием стал бой за титул временного чемпиона организации в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

В ярчайшем противостоянии, которое изобиловало огромным количеством жёстких разменов, победу одержал Дастин Порье, все судьи отдали ему победу со счётом 49:46, при этом к концу пятого раунда едва ли не всё лицо Холлоуэя заливала кровь.

Адесанья стал временным чемпионом UFC в среднем весе

В соглавном событии вечере Исраэль Адесанья в ещё одном ярком бою победил единогласным решением Келвина Гастелума и завоевал титул временного чемпиона в среднем весе. Гастелум оказывался в нокдаунах во втором и четвёртом раундах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, UFC 236.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Деревянченко - Кулкай: события боя
02 Деревянченко – Кулкай: где и когда смотреть бой
03 Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019
04 Шахтер разгромил Зарю
05 Барселона не смогла обыграть аутсайдера Примеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь