Порье в главном бою UFC 236 победил Холлоуэя

Главным его событием стал бой за титул временного чемпиона организации в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

В ярчайшем противостоянии, которое изобиловало огромным количеством жёстких разменов, победу одержал Дастин Порье, все судьи отдали ему победу со счётом 49:46, при этом к концу пятого раунда едва ли не всё лицо Холлоуэя заливала кровь.

The knee that cut Holloway!

2-2 heading into round 5? What's your scorecard say? #UFC236 pic.twitter.com/t4ur17DRh1

— UFC (@ufc) 14 апреля 2019 г.