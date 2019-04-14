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Украинец Темиров завоевал медаль в последний день чемпионата Европы

Украинец Темиров завоевал медаль в последний день чемпионата Европы
19:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский борец Темиров выиграл "бронзу" в последний день чемпионата Европы в Румынии.

В заключительный день чемпионата Европы по спортивной борьбе в Бухаресте (Румыния) копилка сборной Украины пополнилась десятой медалью.

Бронзовым призером континентального первенства по греко-римской борьбе стал Ленур Темиров.

Темиров уверенно поборол Ивана Лизатовича из Хорватии в схватке за 3-е место в весовой категории до 60 кг - 9:0.

Как сообщалось, днем ранее украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграп "золото" в весовой категории до 87 кг.

Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

Напомним, бронзовыми призерами чемпионата Европы по вольной борьбе стали Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг). В женской борьбе украинки завоевали 4 "золота" - Оксана Ливач (50 кг), Ирина Гусяк (55 кг), Алла Черкасова (68 кг), Алина Стадник-Махиня (72 кг) - и 2 "серебра" - Лилия Горишная (53 кг), Татьяна Кит (57 кг).

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Все по теме:

Греко-римская борьба, Борьба, Ленур Темиров.
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