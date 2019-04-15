Нумагомедов назвал главное условия для реванша с Макгрегором

Новости спорта: Для начала ирландцу потребует хоть что-то выиграть.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что легко победит в матче-реванше россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Категорически не согласен с тем, что Хабиба называют лучшим в аспекте борьбы в UFC. До четвертого раунда он не мог пройти мой единственный защитный прием. Мы с командой сильно переоценили его борьбу, и реванш покажет все», – написал Макгрегор.

Нурмагомедов принял информацию во внимание и назвал условия возможного реванша.

«Ты и твоя команда ничего не выигрывали с 2016 года. Сначала тебе нужно что-то выиграть, и тогда мы поговорим о реванше», – ответил Хабиб.

Напомним, в первом бою, который прошел в октябре 2018 года Нурмагомедов победил в четвертом раунде.