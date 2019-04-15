Украинка Чистякова победила на чемпионате Европы по самбо

Новости спорта: Спортсменка с Черниговщины победила на чемпионате Европы по самбо.

Воспитанница комплексной детско-юношеской спортивной школы Нежинского горсовета Наталья Чистякова победила на чемпионате Европы по самбо.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черниговской ОГА Александр Мисник.

"Поздравляю Наталью Чистякову, воспитанницу комплексной ДЮСШ Нежинского горсовета, а также ее тренера Сергея Полтавцева с победой на чемпионате Европы по самбо", - написал глава области.

Он отметил, что "золото" и чемпионский пояс, который Наталья вчера, 14 апреля, завоевала в Лимассоле (Кипр), - это победа всей спортивной общины Черниговщины.

По информации портала Mynizhyn.com, в финале Наталья победила россиянку Валерию Кандаурову.

Всего сборную Украины на турнире представляют 40 спортсменов, которые уже сегодня завоевали более 20 медалей. Организовали чемпионат Международная федерация самбо (FIAS), Европейская федерация самбо и федерация самбо Кипра.