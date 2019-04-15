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Хоккей: сборная Украины сыграет против сборной УХЛ

Хоккей: сборная Украины сыграет против сборной УХЛ
15:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сборная Украинской хоккейной лиги сыграет контрольный поединок с национальной сборной Украины.

16 апреля в 18:30 на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке впервые сборная Украинской хоккейной лиги сыграет контрольный матч с национальной командой Украины. Этот поединок подопечные Андрея Срюбко проведут в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1В, который пройдёт в эстонском Таллине.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт с 28 апреля по 4 мая, а соперниками украинской команды станут сборные Эстонии, Японии, Румынии и Нидерландов.

Все сборы от матча поступят в Фонд развития детского творчества города Дружковка. В прямом эфире поединок национальной сборной Украины и сборной клубов УХЛ покажет телеканал XSPORT.

Состав сборной клубов УХЛ на контрольный матч:

Вратари: Сергей Костенко, Максим Дуве (оба – «Донбасс»)

Защитники: Юрий Сильницкий, Андрей Григорьев, Александр Александров, Кирилл Фроленко, Александр Воронин (все – «Донбасс»), Филипп Матвиенко («Днепр»), Павел Таран, Михаил-Максим Ядловский («Белый Барс»). 

Нападающие: Илья Коренчук, Артём Пуголовкин, Максим Разумов, Александр Костиков, Владислав Луговой, Денис Мостовой, Андрей Денискин (все – «Донбасс»), Кирилл Бондаренко, Иван Дунаев, Руслан Ромащенко (все – «Днепр»), Иван Савченко, Алексей Ворона («Кременчук»), Юрий Качан («Белый Барс»), Владимир Чердак, Никита Олейник (МХК «Динамо»)

Главный тренер: Сергей Витер

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Состав национальной сборной Украины:

Вратари: Богдан Дьяченко («Донбасс»), Кирилл Кучер («Белый Барс»)

Защитники: Александр Боевых, Всеволод Толстушко (оба – «Кременчуг»), Кирилл Жовнир, Дмитрий Игнатенко, Владимир Романенко (все – «Донбасс»), Станислав Ордынский («Ледяные Волки»), Даниил Скрипец («Динамо»), Игорь Мережко («Летбридж Харрикейнз», WHL, Канада)

Нападающие: Тимур Гриценко («Кременчуг»), Севастьян Карпенко, Виталий Лялька, Вадим Мазур (все – «Донбасс»), Никита Коваленко («Днепр»), Сергей Бабинец (МХК «Гуменне», Словакия), Никита Буценко («Заглембе», Польша), Владислав Гаврик («Михаловце», Словакия), Дмитрий Даниленко («Саус Шор Кингс», NCDC, США), Олег Задоенко, Дмитрий Нименко (оба – «Стяуа», Румыния), Александр Пересунько («Бостон Jr. Брюинз», NCDC, США), Владислав Куцевич («Белый Барс»)

Главный тренер: Андрей Срюбко

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Сборная Украины, Хоккей, Новости спорта, УХЛ.
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