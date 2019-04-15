Хоккей: сборная Украины сыграет против сборной УХЛ

16 апреля в 18:30 на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке впервые сборная Украинской хоккейной лиги сыграет контрольный матч с национальной командой Украины. Этот поединок подопечные Андрея Срюбко проведут в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1В, который пройдёт в эстонском Таллине.
Напомним, что чемпионат мира пройдёт с 28 апреля по 4 мая, а соперниками украинской команды станут сборные Эстонии, Японии, Румынии и Нидерландов.
Все сборы от матча поступят в Фонд развития детского творчества города Дружковка. В прямом эфире поединок национальной сборной Украины и сборной клубов УХЛ покажет телеканал XSPORT.
Состав сборной клубов УХЛ на контрольный матч:
Вратари: Сергей Костенко, Максим Дуве (оба – «Донбасс»)
Защитники: Юрий Сильницкий, Андрей Григорьев, Александр Александров, Кирилл Фроленко, Александр Воронин (все – «Донбасс»), Филипп Матвиенко («Днепр»), Павел Таран, Михаил-Максим Ядловский («Белый Барс»).
Нападающие: Илья Коренчук, Артём Пуголовкин, Максим Разумов, Александр Костиков, Владислав Луговой, Денис Мостовой, Андрей Денискин (все – «Донбасс»), Кирилл Бондаренко, Иван Дунаев, Руслан Ромащенко (все – «Днепр»), Иван Савченко, Алексей Ворона («Кременчук»), Юрий Качан («Белый Барс»), Владимир Чердак, Никита Олейник (МХК «Динамо»)
Главный тренер: Сергей Витер
Состав национальной сборной Украины:
Вратари: Богдан Дьяченко («Донбасс»), Кирилл Кучер («Белый Барс»)
Защитники: Александр Боевых, Всеволод Толстушко (оба – «Кременчуг»), Кирилл Жовнир, Дмитрий Игнатенко, Владимир Романенко (все – «Донбасс»), Станислав Ордынский («Ледяные Волки»), Даниил Скрипец («Динамо»), Игорь Мережко («Летбридж Харрикейнз», WHL, Канада)
Нападающие: Тимур Гриценко («Кременчуг»), Севастьян Карпенко, Виталий Лялька, Вадим Мазур (все – «Донбасс»), Никита Коваленко («Днепр»), Сергей Бабинец (МХК «Гуменне», Словакия), Никита Буценко («Заглембе», Польша), Владислав Гаврик («Михаловце», Словакия), Дмитрий Даниленко («Саус Шор Кингс», NCDC, США), Олег Задоенко, Дмитрий Нименко (оба – «Стяуа», Румыния), Александр Пересунько («Бостон Jr. Брюинз», NCDC, США), Владислав Куцевич («Белый Барс»)
Главный тренер: Андрей Срюбко