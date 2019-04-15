Игрок НХЛ ударил в лицо соперника, пока того держали арбитры (Видео)

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Понедельник, 15.04.2019
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21:40 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: nhl.com

Новости спорта: Стивен Стэмкос показал себя не с лучшей стороны.

В третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Коламбусом» и «Тампа-Бэй» произошел неприятный эпизод.

В концовке встречи между игроками состоялась потасовка, в ходе которой капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос ударил в лицо капитана «Блю Джекитс» Ника Фолиньо, пока того держали арбитры.

Победитель регулярного чемпионата «Тампа» проиграла три первых матча серии «Коламбусу» и находится на грани вылета. Стэмкос в этих матчах не набрал ни одного очка.

Четвертый матч серии пройдет в Коламбусе в ночь с 16 на 17 апреля по киевскому времени.

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Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ, Стивен Стэмкос.
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