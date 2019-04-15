Игрок НХЛ ударил в лицо соперника, пока того держали арбитры (Видео)

В третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Коламбусом» и «Тампа-Бэй» произошел неприятный эпизод.
В концовке встречи между игроками состоялась потасовка, в ходе которой капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос ударил в лицо капитана «Блю Джекитс» Ника Фолиньо, пока того держали арбитры.
Steven Stamkos throws a punch at @NickFoligno and the @BlueJacketsNHL captain is FIRED UP. #CBJ pic.twitter.com/0OUyLtyVpO
— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) 15 апреля 2019 г.
Победитель регулярного чемпионата «Тампа» проиграла три первых матча серии «Коламбусу» и находится на грани вылета. Стэмкос в этих матчах не набрал ни одного очка.
Четвертый матч серии пройдет в Коламбусе в ночь с 16 на 17 апреля по киевскому времени.