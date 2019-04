Игрок НХЛ ударил в лицо соперника, пока того держали арбитры (Видео)

В третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Коламбусом» и «Тампа-Бэй» произошел неприятный эпизод.

В концовке встречи между игроками состоялась потасовка, в ходе которой капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос ударил в лицо капитана «Блю Джекитс» Ника Фолиньо, пока того держали арбитры.

Steven Stamkos throws a punch at @NickFoligno and the @BlueJacketsNHL captain is FIRED UP. #CBJ pic.twitter.com/0OUyLtyVpO

— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) 15 апреля 2019 г.