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Джима: Этот сезон для меня был самым ненапряжным

Джима: Этот сезон для меня был самым ненапряжным
22:27 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua

Новости спорта: Одна из лучших украинских биатлонисток Юлия Джима подвела итоги сезона.

Украинская биатлонистка Юлия Джима подвела итоги сезона 2018/19. 

- Можешь одним предложением описать для себя сезон 2018/2019?

– Ох, даже не знаю… Если честно, этот сезон для меня был самым ненапряжным за последние 7-8 лет. Вот он был реально максимально тяжелым, но в тоже время самым ненапряжным, если можно так сказать.

- Вот к этому у меня как раз был вопрос. Я сейчас скажу свое впечатление, а ты скажешь, прав я был или нет. Пребывая на этапах, иногда наблюдал за твоей работой на трассе, как до гонки, так и после нее. Смотря в твои глаза, мне казалось, что ты где-то утратила мотивацию, биатлон тебя так подзадолбал, и ушел на второй план.

– Не знаю, как это правильно объяснить. Ну, смотри, когда ты практически весь год отдаешь все силы биатлону, то он никак не может быть на втором плане. Я поняла, о чем ты говоришь, но это не значит, что спорт отошел на второй план. Попробую сейчас это все разложить по полочкам.

Я, на самом деле, очень требовательна к себе. И вот в этом сезоне решила себя просто этим не долбить. Решила не требовать от себя нереального и проще ко всему относиться, и если были неудачи, то не так близко принимала их к сердцу, как раньше.

- После золота в индивидуалке в Поклюке у тебя не было мыслей, что, мол, вот сейчас буду рвать и вновь бороться за топ-10 по итогам сезона?

– Конечно, я так настраивалась еще до сезона. Я чувствовала себя классно, и реально понимала, что могу. Вроде все классно, выиграла первую гонку, но потом меня как рубануло. Температуру и все такое, короче, я поняла, что заболела. Потому и Хохфильцен пропускала. А дальше что делать?

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Вот у Линдстрема был мононуклеоз, как и у меня, и он дальше решил все пропускать, а у меня получилась жесткая дилемма – все бросить и лечиться или пробовать еще? Решила пробовать бегать, хотя этого нельзя делать, – сказала Джима.

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Биатлон, Юлия Джима, Новости биатлона.
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