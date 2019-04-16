Джима: Я вот просто чувствую, что я всем в команде мешаю

Новости спорта: Юлия Джима рассказала, что еще не знает, будет ли продолжать карьеру.

Один из лидеров сборной Украины по биатлону Юлия Джима подвела итоги прошлого сезона и рассказала о планах на сезон следующий.

"Я считаю, что в прошлом сезоне вся работа была сделана грамотно, но были разные причины каких-то минусов. Там болезнь, там где-то просто не вышло, там с лыжами не угадали. Функционально я себя намного лучше чувствовала, нежели это показывали мои места в протоколе. Это вот одна из сторон биатлона, в который ты максимально готов, но не можешь показать это в финишном створе в силу разных причин. Если так подводить итог, то мои места не совсем соответствовали моему состоянию.

Я жалела, я злилась на себя, что согласилась бежать тогда в Нове Место. Меня почти все как-то уговаривали, что, мол, давай беги, это нужно. Я тогда еще не до конца отошла от болезни, и тем самым, подсадила себя немного функционально. Потом тяжело было по ходу сезона уже выйти на уровень. Я думаю, что этап в Чехии нужно было пропускать.

На самом деле я даже не знаю, как я еще осталась на этот сезон. Ну, знаешь, я верю в судьбу. И я считаю, что золото в Поклюке было для меня таким себе бонусом, и я сказал себе, что вот, молодец, нашла в себе силы, несмотря ни на что, работала над собой – и вот результат. Я думаю, я уже и так все доказала, но почему-то ко мне так плохо относятся, что вот, мол, из-за Джимы одни проблемы. Я вот просто чувствую, что я всем в команде мешаю. И я серьезно не понимаю, почему так. Единственное, был такой момент, что я вроде как себе чего-то не доказала, и вот после победы в Поклюке я сказала себе: "Да, Юля, ты можешь. Вот это твой результат".

Следующий сезон? Тут далеко не все зависит только от моего желания. Есть еще целый ряд факторов, которые влияют на это решение. Нужно посмотреть на состояние здоровья. Если я пойму, что мне нужно делать, то, наверное, попробую еще побегать", - рассказала Джима.