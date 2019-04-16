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Джима: Я вот просто чувствую, что я всем в команде мешаю

Джима: Я вот просто чувствую, что я всем в команде мешаю
18:28 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua

Новости спорта: Юлия Джима рассказала, что еще не знает, будет ли продолжать карьеру.

Один из лидеров сборной Украины по биатлону Юлия Джима подвела итоги прошлого сезона и рассказала о планах на сезон следующий.

"Я считаю, что в прошлом сезоне вся работа была сделана грамотно, но были разные причины каких-то минусов. Там болезнь, там где-то просто не вышло, там с лыжами не угадали. Функционально я себя намного лучше чувствовала, нежели это показывали мои места в протоколе. Это вот одна из сторон биатлона, в который ты максимально готов, но не можешь показать это в финишном створе в силу разных причин. Если так подводить итог, то мои места не совсем соответствовали моему состоянию.

Я жалела, я злилась на себя, что согласилась бежать тогда в Нове Место. Меня почти все как-то уговаривали, что, мол, давай беги, это нужно. Я тогда еще не до конца отошла от болезни, и тем самым, подсадила себя немного функционально. Потом тяжело было по ходу сезона уже выйти на уровень. Я думаю, что этап в Чехии нужно было пропускать.

На самом деле я даже не знаю, как я еще осталась на этот сезон. Ну, знаешь, я верю в судьбу. И я считаю, что золото в Поклюке было для меня таким себе бонусом, и я сказал себе, что вот, молодец, нашла в себе силы, несмотря ни на что, работала над собой – и вот результат. Я думаю, я уже и так все доказала, но почему-то ко мне так плохо относятся, что вот, мол, из-за Джимы одни проблемы. Я вот просто чувствую, что я всем в команде мешаю. И я серьезно не понимаю, почему так. Единственное, был такой момент, что я вроде как себе чего-то не доказала, и вот после победы в Поклюке я сказала себе: "Да, Юля, ты можешь. Вот это твой результат".

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Следующий сезон? Тут далеко не все зависит только от моего желания. Есть еще целый ряд факторов, которые влияют на это решение. Нужно посмотреть на состояние здоровья. Если я пойму, что мне нужно делать, то, наверное, попробую еще побегать", - рассказала Джима.

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