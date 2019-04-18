Макгрегор считает, что рекорд по нокдаунам принадлежит ему, а не Адесанье

Новости спорта: Бывший чемпион UFC ирландский боец ММА Конор Макгрегор считает, что организация неправильно посчитала количество нокдаунов.

Ранее пресс-служба UFC сообщила, что четыре нокдауна Исраэля Адесаньи в поединке с Келвином Гастелумом стали новым рекордом в истории титульных боёв UFC.

«UFC! Как вы считаете? Вы снова ошибаетесь! Я ронял Альвареса в нашем титульном поединке пять раз! Дайте мне почётный значок за достижения, лучше два значка. Приветствуются и цифровые почётные значки в интернете. Поторопитесь там, UFC, я скоро буду. И используйте фотографии получше», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Напомним, что Адесанья победил Гастелума решением судей на турнире UFC 236. Исраэль стал временным чемпионом UFC.