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Макгрегор считает, что рекорд по нокдаунам принадлежит ему, а не Адесанье

Макгрегор считает, что рекорд по нокдаунам принадлежит ему, а не Адесанье
06:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион UFC ирландский боец ММА Конор Макгрегор считает, что организация неправильно посчитала количество нокдаунов.

Ранее пресс-служба UFC сообщила, что четыре нокдауна Исраэля Адесаньи в поединке с Келвином Гастелумом стали новым рекордом в истории титульных боёв UFC.

«UFC! Как вы считаете? Вы снова ошибаетесь! Я ронял Альвареса в нашем титульном поединке пять раз! Дайте мне почётный значок за достижения, лучше два значка. Приветствуются и цифровые почётные значки в интернете. Поторопитесь там, UFC, я скоро буду. И используйте фотографии получше», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

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Напомним, что Адесанья победил Гастелума решением судей на турнире UFC 236. Исраэль стал временным чемпионом UFC.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости бокса, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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