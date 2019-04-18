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Фергюсон намекнул на возможный бой с Макгрегором

Фергюсон намекнул на возможный бой с Макгрегором
02:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон может встретиться в октагоне с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

На это намекнул сам Фергюсон, опубликовав видео в собственном "твиттере".

"На прошлой неделе мне предложили провести бой. Угадайте, с кем? Мне больше не нужны никакие разрешения, ведите мне чемпионов", — написал Фергюсон в своём "твиттере". Следом он опубликовал ролик, из которого следует, что Тони встретится с Макгрегором.

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Видео можно посмотреть в "твиттере" Фергюсона.

Напомним, что в марте 2019 года Макгрегор объявил об уходе из ММА, но недавно президент UFC Дэна Уайт сообщил, что ирландец вернётся в октагон. Фергюсон в результате семейных проблем обследуется у врача, Уайт объявил, что Тони разрешат вернуться в организацию после всех необходимых проверок.

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор, Тони Фергюсон.
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