Фергюсон намекнул на возможный бой с Макгрегором

Новости спорта: Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон может встретиться в октагоне с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

На это намекнул сам Фергюсон, опубликовав видео в собственном "твиттере".

"На прошлой неделе мне предложили провести бой. Угадайте, с кем? Мне больше не нужны никакие разрешения, ведите мне чемпионов", — написал Фергюсон в своём "твиттере". Следом он опубликовал ролик, из которого следует, что Тони встретится с Макгрегором.

Видео можно посмотреть в "твиттере" Фергюсона.

Напомним, что в марте 2019 года Макгрегор объявил об уходе из ММА, но недавно президент UFC Дэна Уайт сообщил, что ирландец вернётся в октагон. Фергюсон в результате семейных проблем обследуется у врача, Уайт объявил, что Тони разрешат вернуться в организацию после всех необходимых проверок.