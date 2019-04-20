Чемпион UFC Нурмагомедов в 29-й раз в карьере прошел допинг-тест USADA

Новости спорта: Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сдал очередной допинг-тест USADA.

Об этом сообщил сам спортсмен в своих "сториз" в "Инстаграме". По его словам, эта проверка стала уже 29-й в его карьере.

"USADA с утра пришли. В 29-й раз уже", — написал Нурмагомедов, прикрепив изображение наклейки от комиссаров USADA с надписью "спасибо за поддержку чистого спорта".

Нурмагомедов успешно прошёл все 28 предыдущих допинг-тестов.

В последний раз в октагон Нурмагомедов выходил в октябре 2018 года, победив приёмом Конора Макгрегора. Эта защита титула была первой в карьере российского спортсмена. Следующий бой Хабиба запланирован на сентябрь 2019 года, соперником Нурмагомедова станет Дастин Порье, ставший временным чемпионом организации в лёгком весе.