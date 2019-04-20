Малиньяджи все еще рассчитывает провести бой с Макгрегором

Новости спорта: Поли Малиньяджи поделился ожиданиями от предстоящего поединка по боксу без перчаток с Артемом Лобовым.

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи поделился ожиданиями от предстоящего поединка по боксу без перчаток с Артёмом Лобовым и рассказал о своём конфликте с Конором Макгрегором.

"Лобов провёл захватывающий бой с Найтом. Но я понял, что смогу нанести серьёзный урон этому мальчишке. Мне стоит переживать, что я могу серьёзно травмировать его. У Лобова ограниченные навыки. Его бой с Найтом был жалким. Это было весело, но в то же время жалко. У него нет никаких бойцовских навыков.

Забавно, что Конор стал публиковать кучу фотографий после того, как я дал пощёчину его пареньку. Макгрегор начал публиковать множество фото, на части из них он даже не попадал по мне. Он не может показать полное видео, потому что тогда все поймут, что я избил его в тот день. Но когда я отправлю Лобова в больницу, ему станет ещё хуже. Когда я отправлю Лобова в кому, Конор захочет со мной подраться. Но наш бой возможен только после публикации всех 12 раундов нашего спарринга", — приводит слова Поли Малиньяджи MMAFighting.