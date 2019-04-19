Биатлон. Варвинец может пропустить следующий сезон

Новости спорта: Биатлонистка Ирина Варвинец пока что не решила свои проблемы с коленями.

После олимпийского сезона 2017/2018 украинская биатлонистка Ирина Варвинец взяла временную паузу в выступлениях. Из-за проблем с коленями спортсменка полностью пропустила нынешний сезон, однако по некоторым сообщениям планировала вернуться в большой спорт в следующем.

Тем не менее, как сообщил XSPORT президент Федерации биатлона Владимир Брынзак, биатлонистка пока что не собирается возобновлять свою спортивную карьеру. По словам самой Варвинец, она пока что не решила свои проблемы со здоровьем, а поэтому не может полноценно приступить к тренировкам.

Отметим, что по окончанию сезона женскую сборную Украины покинул старший тренер команды Андрей Прокунин. Окончательный состав команды, а также тренерского штаба будет сформирован до конца апреля.