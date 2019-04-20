Чемпион Запада НХЛ вылетел из плей-офф вслед за лучшим клубом Востока

Новости спорта: В пятом матче серии первого раунда плей-офф "Колорадо Эвеланш" на выезде со счётом 5:1 разгромил "Калгари Флэймз" — победителя Западной конференции по итогам регулярного сезона.

Ранее борьбу прекратил "Тампа-Бэй Лайтнинг" — обладатель Президентского кубка. "Молнии" не смогли выиграть ни одного матча в противостоянии с "Коламбус Блю Джекетс" (0-4).

По истечении первого периода "лавины" вели со счётом 2:1. В составе гостей отличились Габриэль Ландеског и Микко Рантанен, у хозяев – Ти Джей Броди. Во втором игровом отрезке "Колорадо" провёл еще две результативные атаки, дубль оформил Колин Уилсон. Точку в матче поставил оформивший дубль Рантанен.

"Колорадо" выиграл серию со счётом 4-1. В полуфинале Западной конференции "лавины" сыграют с победителем противостояния "Вегас Голден Найтс" — "Сан-Хосе Шаркс" (3-2).