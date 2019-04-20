Химик - в шаге от очередного комплекта золотых медалей

Новости спорта: В городе Южный Одесской области начались матчи второго и заключительного финального тура чемпионата страны по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Главные претенденты на первое место в итоговой турнирной таблице хозяева площадки встречались с винницким клубом "Билозгар-Медуниверситет" и уверенно победили со счетом 3:0.

Теперь, учитывая, что их ближайший преследователь запорожская "Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ" проиграла луцкой "Волыни-Университет" 2:3, для завоевания золотых медалей (в девятый раз подряд!) "Химику" в оставшихся двух матчах надо набрать всего одно очко. Понятно, что это для лучшей женской волейбольной команды страны не составит особого труда и уже в субботу южанки смогут принимать поздравления.

Чемпионат Украины по волейболу. Женщины. Суперлига

Второй финальный тур

"Химик" (Южный) - "Билозгар-Медуниверситет" (Винница)

3:0 (25:19, 25:16, 25:10)

"Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ" (Запорожье) - "Волынь-Университет" (Луцк)

2:3 (25:15, 15:25, 12:25, 25:18, 8:15)

Таблица женской Суперлиги в финальном турнире выглядит так:

1. "Химик" 4 матча, 4 победы, 0 поражений, 15 очков, соотношение партий 12 - 1

2. "Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ" 4, 2, 2, 9, 9 - 6

3. "Волынь-Университет" 4, 2, 2, 6, 6 - 8

4. "Билозгар-Медуниверситет" 4, 0, 4, 0, 0 - 12

В субботу 20 апреля играют:

"Химик" - "Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ"

"Билозгар-Медуниверситет" - "Волынь-Университет"