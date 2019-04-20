Малиновский отдал голевую передачу в матче против Стандарда (Видео)

Новости спорта: В пятом туре чемпионского раунда Генк уверенно обыграл на выезде Стандард со счетом 3:1.

В пятом туре чемпионского раунда первенства Бельгии Генк обыграл на выезде Стандард и упрочил свое лидирующее положение. Очередным результативным действием отметился Руслан Малиновский, на сей раз записавший на свой счет результативную передачу.

Малиновский стал соавтором второго гола Генка, ассистировав Саматте. В чемпионском раунде Руслан забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Генк с 44-мя очками уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая на 7 очков Брюгге, на 10 — Антверпен и на 11 — Стандард, сыграв на один матч больше, чем конкуренты.